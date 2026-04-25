「4〜6月に残業すると、手取りが減るからソンするよ！」という話を耳にしたことがあるかもしれない。なぜ残業代が増えるのに、手取りが減る可能性があるのか。その仕組みをわかりやすく解説するとともに、定年が視野に入った人がぜひ確認しておきたい「大事なルール」を紹介する。（ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役深田晶恵）「手取りが減るのでお先に失礼します！」筆者が驚いた新入社員の言動4月