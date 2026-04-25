【その他の画像・動画等を元記事で観る】 坂上 忍がチェアマン、中島健人がプレゼンターを務めるTBSの人気番組『プロフェッショナルランキング』。4月27日の放送では、プロの脚本家91人が選んだ「日曜劇場名場面ランキングBEST10」が発表される。 ■「ここまでVTRを見ていて静かになる番組は無いよね」 『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する“本当