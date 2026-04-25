週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、開園25周年のお祝いで盛り上がる東京ディズニーシーを特集！ディズニーシーを海より深〜く愛しているゲストのマニアックな愛や、25周年の限定プログラムの楽しみ方を徹底調査します！《出演》吉川ひより（超ときめき♡宣伝部／シューイチ★セブンリポーター）蛯原哲（日本テレビアナウンサー）《紹介した内容》☆東京ディズニーシー25周年“スパーク