横浜での2連敗からの仕切り直しを図る阪神は、本拠の甲子園に戻って広島と対戦する。同球場では大山が中野とともに開幕から全8試合連続安打を継続中。現役選手では最多の500試合に出場し、昨季までに同じく現役最多の65本塁打をマーク。「今季1号」が出れば新人の17年から10年連続の甲子園本塁打達成。阪神選手で新人から10年以上連続は鳥谷敬の12年（04〜15年）以来、右打者では今岡誠の12年（97〜08年）以来になる。