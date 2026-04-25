ソフトバンクの上沢が熊本で行われるロッテ戦に先発する。過去に熊本での登板は日本ハム時代の19年5月18日にソフトバンク戦で1度。この試合は先発7回を2失点（自責点0）と好投しながら敗戦投手に。勝てば同球場で初勝利となる。今季はここまで4試合に登板し2勝0敗。もし負けなしの3勝に伸ばせば14年（当時日本ハム）に開幕3戦3勝して以来12年ぶり2度目の自己最長タイになる。24日現在、上沢は防御率1・27でリーグ4位。被打率