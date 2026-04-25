大型連休を前に、東京・歌舞伎町で一斉対策が行われました。歌舞伎町の「トー横」周辺では、警視庁や都の職員などがパトロール活動や売春への注意を呼びかけるために、ホテルへの立ち入りなどを行いました。警視庁 盛り場総合対策本部・森田武人管理官：トー横周辺では、悪意ある大人たちが少年たちを“食い物”にするような卑劣な犯行に及んでいる。不審な点あれば通報お願いしたい。トー横周辺では未成年がSNSなどをきっかけに全