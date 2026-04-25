Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。コーヒーのドリップにひとつ新しい所作を加えてみたら、一杯の味わいはもっと深くなるかもしれません。machi-yaに登場した「VAAKA（ヴァッカ）」は天秤の原理を使ったオシャレな計量スプーン。目盛りを合わせて水平を探すというアナログで昔ながらの操作ですが、その時間がコーヒーと向き合う