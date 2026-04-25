「ちゃんとリアルに想像するべき」タレントの藤本美貴が、40代の母親から寄せられた悩みに答えた――。藤本美貴○顔にも傷をつけられ、「もう信用できない」14日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、夫が“モラハラナルシスト偏見男”だという視聴者の悩みを紹介。現在、5歳と2歳の子育て中だが、「ここ1〜2年、離婚しようか悩んでいる」そうで、夫から暴言を吐かれたり、暴力を振るわれていること