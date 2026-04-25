審査、ビザ取得、資金…積み重なる課題長崎の穏やかな風景の中で育った1人の女性が、世界最高峰の舞台に挑む。チアリーディングに魅了され、働きながら夢を追い続けていた橋詰愛さん（26）。目指すのは米プロフットボールリーグ（NFL）のチアリーダーだ。合格率5％以下の狭き門。課題はいくつもあるが、周囲のサポートを力に大舞台に向かって進み続ける。（前後編の後編）◇◇◇試験は過酷だ。橋詰さんが今年挑戦するマ