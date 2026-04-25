「お義母さんの期待に応えたい」その一心でとある家事を手伝った知人。しかし、姑が激怒する事態になり──知人から聞いたお話を紹介します。 プライドが高い姑 私は2歳の息子がいる主婦です。 私の姑は、プライドが高い人。義実家に泊まりに行っても、嫁の私には絶対パジャマ姿を見せないですし、一緒に食事に行くと私が財布を出すことさえ許しません。 そんな姑は他人にも厳しく、私にも“嫁としてあるべき姿”を求め