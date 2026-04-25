AIが暴く「評価できない」大阪市議の実態登庁日数の少なさと見えにくい活動実態、行政監視の役割を果たさず議会でしばしば居眠り……。そんな「税金泥棒」と揶揄される議員は地方議会からいなくなるかもしれない。元・大阪市会議員が、AIによる高精度な監査・採点エンジンを用いて地方議会の議事録を解析、地方議員の「質疑力」を客観的に評価する独自システム『Qoo Score（クースコア）』を開発。大阪市会’24年度予算特別委員会