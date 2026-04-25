AAAの與真司郎が22日、自身のインスタグラムを更新。同日に都内で行われたイベントに登場したことを報告し、イメージ一新の髪色を披露した。 【写真】距離感＆表情がいいAAAの絆を感じさせる2ショット 「今日はみさことイベント出演」と記した與は、宇野実彩子とサロン販売品「＆honey Professional」誕生記念発表会に登壇。インスタグラムには明るいブロンドヘアに変貌した與に、白がまぶしいドレス姿の宇野が寄り