ロックバンド・オアシスのノエル・ギャラガーが、新たな楽曲制作に積極的に取り組んでいることを明かした。イギリスのラジオ番組に出演したノエルは、現在の状況について「いろいろといじりながら書いているところ」と語り、その意図を問われると「それが僕の仕事だからね」と端的に答えている。 【写真】どんな展開でも注目は兄弟の動向気になるオアシスの行方 ただし、その楽曲がオアシス名義になるのか、自身のバ