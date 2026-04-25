元宝塚月組トップスターの女優・瀬奈じゅんが23日、自身のインスタグラムを更新。家族でプールを楽しむ様子を投稿した。 【写真】愛あふれるファミリーの姿ぎゅっと密着やさしいママ 瀬奈は「暖かくなってきたので、プールを求めてハワイへ。福島のハワイね。スパリゾートハワイアンズ。」と記し、福島県の温泉リゾート施設で浮き輪をつけた息子や娘、家族の時間を過ごす姿をア