元横浜FM監督のキューウェル氏が母国インタビューで言及かつてJ1の横浜F・マリノスを率いたハリー・キューウェル氏が、日本での挑戦と電撃解任の舞台裏について自身の見解を明かした。オーストラリアメディア「Football360」が報じている。2024年7月に横浜FMの指揮官を解任された同氏は、現在ベトナム1部ハノイFCの監督を務めており、新たな環境での日々を過ごしている。横浜FMでは、アンジェ・ポステコグルー氏やケヴィン・マ