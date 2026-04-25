60Hzのモニターは1秒間に60回点滅していて、人間の目には滑らかな映像として映りますが、ショウジョウバエにはまるでナイトクラブのストロボのようにチカチカと光って見えるとされています。このように、生き物によって異なる「時間」の感覚について、生態学者のケビン・ヒーリー氏が解説しました。Pace of ecology drives the tempo of visual perception across the animal kingdom | Nature Ecology & Evolutionhttps://www