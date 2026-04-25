☆ＤｅＮＡ―巨人（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝片山、巨人＝マタ巨人は２４日、１点のリードを守り切れずにＤｅＮＡに延長１１回サヨナラ負け。ビジターの連敗を３で止めるべく２５日に再度ＤｅＮＡと対戦する。８戦ぶりに先発した坂本は２４日は無安打。現在通算安打数を２４５１としており、１安打すればプロ野球通算安打数のトップ１０入りを果たす。プロ野球の通算安打数上位は（順）打者（最終所属）安打数（１）