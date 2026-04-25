◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節川崎―千葉（２５日・Ｕ等々力）Ｊ１千葉は、２５日にアウェーで川崎と対戦する。前節の東京Ｖ戦では、相手の前回対戦と異なる守備の構え方、前線のターゲットを生かした攻撃に手を焼いた。小林慶行監督は「ボードのところでサッカーをやってしまった。選手らに情報量を多く入れてしまったことで、自分たちの１番の武器が薄まっていた」と振り返り、「それを踏まえてバランスは重要に