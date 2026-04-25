TBS「世界くらべてみたら」（水曜後7・00）の公式X(旧ツイッター）が25日までに更新され、配信内容に不備があったため、配信を停止したことを明かした。「先ほど配信した『世界くらべてみたら』特別編において“20歳未満の飲酒は法律で禁止されています”と表記すべきところを“20歳以上の飲酒は法律で禁止されています”と誤って表記してしまいました」と報告。「一度、修正するために動画配信を止めさせていただきます」と