歌手で俳優の中島健人が、27日に放送されるTBS系『プロフェッショナルランキング』（後10：00）にプレゼンターとして出演する。これに先駆け、中島とチェアマンを務める坂上忍のコメントが公開された。【写真】横顔が美しすぎる中島健人同番組は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する“本当のランキング”を発表していくランキング番組。レギュラー放送4回目となる今回は、日曜劇場全131作品の中から「これぞ名場