4月20日の地震を受け、後発地震注意情報が発表されている青森・八戸市では、大型連休を前に観光への影響が懸念されています。約250年の歴史を持つ「八戸酒造」は2025年12月の地震で蔵のしっくい部分が修復中で、20日の地震による被害はないものの、その後、見学ツアーが3件キャンセルになりました。八戸酒造は観光への影響を心配しながらも、安全対策をしっかりしたいとしています。こうした中、市内の長者山新羅神社では、2025年