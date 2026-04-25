アメリカのホワイトハウスは、ウィトコフ特使らをイランとの協議に向けて仲介国パキスタンに派遣すると明らかにしました。一方で、イラン側はアメリカと協議する予定はないと否定しています。ホワイトハウス・レビット報道官：トランプ大統領は、ウィトコフ特使とクシュナー氏をイスラマバードに派遣することを決めた。イラン側は直接会って話すことを望んでいる。ホワイトハウスのレビット報道官は24日、「イラン側が対面での協議