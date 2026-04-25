photo by MATSUO.K/AFLO SPORT前編はこちら＞＞【二人三脚で強くなった】引退まで郄木美帆（TOKIOインカラミ）の成長を支え、ともに戦ったオランダ人のヨハン・デ・ヴィットヘッドコーチ。引退についても、「まだできる」という思いがあったからか、全面的に賛成ではなさそうだと、引退会見で郄木は明かしていた。そのヨハンヘッドコーチが日本代表のナショナルオールラウンドチームのヘッドコーチに就任したのは2