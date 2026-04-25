2009年、中学３年生でバンクーバー五輪出場を決めた郄木美帆photo by Jun Tsukida/AFLO SPORT金２、銀４、銅４──五輪で計10個のメダルを手にした郄木美帆（TOKIOインカラミ）が、今年のミラノ・コルティナ五輪後、スケート人生に幕を下ろす決断をした。「引退を決めるにあたり、大きな出来事があったわけではなく、私のなかで少しずつ自分が求めるアスリート像になりきれていないと感じる時間が増えていました」