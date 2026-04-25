今週は土曜東京、日曜京都で10鞍。日曜京都ではアドマイヤズームとの初コンビで安田記念の前哨戦、マイラーズカップに臨む。昨年は蹄の影響もあり本調子を欠いたが、今は心配も無用。今季初戦で復活を期待する。【武豊日記】ある意味、歴史的な瞬間土日で10鞍●武豊 今週の騎乗馬・4月25日（土）東京6Rサマーマッドネス10Rトクシーカイザー11Rゴーイントゥスカイ12Rコーカサスゴールド・4月26日（日）京都2Rゼランテ5R