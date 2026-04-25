連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア都築龍太インタビュー（後編）【前編】『サッカー日本代表GKが政治家になるまで 「最初は担がれて出馬しただけ。落選は当然でした」』はこちら＞＞「引退したのは32歳の時です。（最後にプレーした期限付き移籍先の）ベルマーレのGK練習がめちゃくちゃキツかったので、体は動いたし、まだまだやれるとは思っていました。でも、実際にプロ選手は"買い手"がないと......。だか