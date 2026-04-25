日本時間4月26日（日）に香港のシャティン競馬場で行われるチェアマンズスプリントプライズ（G1）の出馬表が発表された。●チェアマンズスプリントプライズ（G1）第5R：3歳上・芝1200m発走予定時刻：日本時間 4月26日(日) 15:35（現地時間 14:35）JRA発売レース・出走予定日本馬サトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行）【香港競馬】19連勝＆レコード更新の衝撃…カーインライジングが異次元V、完全制覇へ視界良好日本馬サトノレーヴは