週初めの仕事帰り、通常は羽田空港から伊丹空港に帰るのが普通なのに、沖縄経由で帰ってきました。何故かというと、飛行機のプレミアムポイントを貯めるのが目的なのです。昨今は飛行機に乗る機会が少なくなったとはいえ、まだ年間40回くらいは利用しています。でもダイヤモンド会員を維持するためには少し足りないので、時間に余裕があればポイントを貯めておこうかな、が理由の沖縄経由です。スウィートラウンジや優先手続き