大谷映美里さんがプロデュースするカラコンブランドmeladyから、待望の新色が登場♡2026年5月8日（金）より発売されるのは、理想の“水光感”をキープできる新シリーズ。可愛さと機能性を両立した進化系カラコンは、毎日のメイクをワンランクアップしてくれる存在です。瞳から始まる“ときめき”を、この春夏に取り入れてみて♪ 回らない水光レンズの新体験 価格：各1,485円（税込） 新シリー