政府と与野党による「社会保障国民会議」は２４日、実務者会議を開き、経済学者から聞き取りを行った。食料品の消費税減税を巡っては、関係団体からの聞き取りが一巡したものの、レジシステムの改修や産業への影響など課題は解消しておらず、早期実現を目指す高市首相は難しい判断を迫られそうだ。（折田唯、向山拓）「１％も選択肢」消費税減税の導入に向け、大きな壁となっているのがレジの改修だ。大手のスーパーなどが導入