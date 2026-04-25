ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠で行われるカブス戦に「1番・DH」で先発する。また、カブスは3試合連続本塁打中の鈴木誠也外野手（31）が「5番・右翼」で先発する。試合は日本時間午前11時15分に開始予定。予告先発投手はドジャースが今季2勝のエメ・シーハン（26）、カブスがジェームソン・タイヨン（34）。大谷は過去タイヨンに10打数3安打2本塁打で、10試合ぶり今季6号に期待が懸かる。試合