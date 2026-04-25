歌手の森口博子（57）が、25日までに歌手・小林幸子（72）のYouTubeチャンネル「小林幸子はYouTuBBA!!」にゲスト出演。“親子のように仲がいい”という小林と、婚活事情について赤裸々に語った。【写真】「お綺麗ですね」「そっくり」森口博子＆実母の“顔出し”親子2ショット2人は、森口が17歳でデビューした当時からの付き合い。小林が「娘」、森口が「ママ」と互いのことを呼び合うほどで、恋愛相談をするほどの関係性だと