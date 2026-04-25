4月22日、岩手・大槌町の2カ所で発生した山林火災は、延焼が拡大していて、避難指示の対象は町の人口の約3割にまで広がっています。この山林火災は22日午後、大槌町の小鎚地区と、約10km離れた吉里吉里地区周辺で相次いで発生したもので、それぞれ延焼が拡大しています。火の手は住宅地にも迫っていることから、町は24日午後、新たに645人に避難指示を出し、その対象は人口の約3割にあたる3233人に達しています。町はこれまでに焼