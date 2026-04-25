プロ野球の元ヤクルト監督・古田敦也氏と、妻で元フジテレビの中井美穂アナウンサーが“夫婦ショット”を披露した。元フジの笠井信輔アナウンサーのインスタグラムに登場。笠井アナは「素晴らしかった！小泉今日子さんのコンサート＠ＮＨＫホール今回は『ＫＫ６０コイズミ記念館』と題した還暦コンサートツアー」と歌手・小泉今日子の公演に足を運んだことを明かし、「会場では、フジ同期、中井美穂ちゃん＆ご主人の古田