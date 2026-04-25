「とんねるず」木梨憲武が２５日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「土曜朝６時木梨の会。」（土曜・午前６時）に生出演した。この日、大分市の大分スポーツ公園で開催される音楽フェス「ジゴロック２０２６」にスペシャルゲストで出演する木梨は、ＯＢＳ大分放送から生放送。スタジオには俳優の武田真治、歌手の田中あいみらがゲスト出演した。スタジオでは、田中が２３日に神奈川・川崎市内でコンサートを開催し、