東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」を4月28日（火）に発売！ NMB48・芳賀礼がB.L.T.初登場で限定版表紙に抜擢！20歳を迎えたばかりの“新たな色香”に注目!! 「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」が4月28日（火）に発売することが決定！ 「B.