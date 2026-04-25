パターの正しい打ち方がわかるショートパット練習法とは フォローだけで打ち１ｍのパットを入れる 【注目ポイント】● 練習グリーンでカップから1mにボールを置く（ストレートラインで）バックスウィングを取らず、フォローだけでボールを転がす● フォローでカップよりも左にヘッドを出す（ボールは真っすぐ転がる）● フォローだけで打つと、ボー