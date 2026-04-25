いいスイングを生む骨盤を前傾させるコツとは 重いものを持ち上げる感覚で骨盤を前傾させる 骨格から考えたポスチャーは「骨盤前傾」が大前提です。背骨のラインから真っすぐ通じるように骨盤を前傾させて構えるのです。 直立の姿勢を作り、骨盤から上体を前傾させますが、感覚としてはお尻を後ろに突き出すイメージです。重いものを持ち上げるときは、いわゆる「腰が入った」姿勢を作りますよね。別に腰にギュ