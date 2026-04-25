（）は予想1株利益、単位:ドル*は金融株 27日（月） ベライゾン（1.21） ドミノ・ピザ（4.27） 28日（火） ビザ＊（3.10） コカ・コーラ（0.81） シーゲイト（3.50） スターバックス（0.43） ＵＰＳ（1.06） ＧＭ（2.60） ブッキング（1.07） 29日（水） アルファベット（2.86） マイクロソフト（4.04） アマゾン（2.11） メタ（7.51） アッヴィ（2.60） クアルコム（2.55