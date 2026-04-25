主演・高橋一生が究極の二役に挑む社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！4月14日（火）より放送スタートした今作は、転生により人格も立場もまったく異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す“再生＝リボーン”の物語を紡いでいくドラマだ。高橋演じる根尾光誠は、起業からわずか7年で都内の一等地に自社ビル