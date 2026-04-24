「フォーティーセブン（'47）」が、国内3店舗目となる直営店「’47福岡」を福岡・大名エリアにオープンする。営業開始日は5月2日。【画像をもっと見る】店内にはヴィンテージ什器を配置し、創業以来のヘリテージとブランドの世界観を体現。また、ブランド初の路面店として豊富なシルエットとカラーバリエーションを用意し、定番モデル「CLEAN UP」やMLB球団ロゴをあしらったアイテム、新作などを幅広く揃える。なおオープン