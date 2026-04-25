25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円高の6万140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 64889.61円ボリンジャーバンド3σ 61924.68円ボリンジャーバンド2σ 60140.00円25日夜間取引終値 59716.18円24日日経平均株価現物終値 59628.00円5日移動平均 59090.00円一目均衡表・転換線 58959.74円ボリンジャーバンド1σ 55