25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1ポイント安の3714.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3944.36ポイントボリンジャーバンド3σ 3860.56ポイントボリンジャーバンド2σ 3776.75ポイントボリンジャーバンド1σ 3763.25ポイント一目均衡表・転換線 3734.60ポイント5日移動平均 3716.59ポイント24日TOPIX現物終値 371