25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比27ポイント安の742ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 845.31ポイントボリンジャーバンド3σ 815.78ポイントボリンジャーバンド2σ 786.25ポイントボリンジャーバンド1σ 780.00ポイント5日移動平均 768.10ポイント24日東証グロース市場250指数現物終値 7