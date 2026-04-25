きょう4月25日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！☆「日本全国 道の駅伝SP」大好評「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から直近1か月の売上高1位を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む。第10走者のA.B.C-Z 塚田僚一は、前回北海道の道の駅「流氷街道 網走」で見事1位の商品を当て、今回は道の駅「なかがわ」へ