岡本和真内野手（29）が所属するブルージェイズのジェフ・ホフマン投手（33）が守護神の座を外れることが決まった。ロス・アトキンスGMが24日（日本時間25日）、当面の間は複数の投手でクローザーの役割を分担する方針を明かしたと大リーグ公式サイトが伝えた。ホフマンは引き続きブルペンの一員として、重要な場面でアウトを取る役割を担うという。アトキンスGMは「彼を我々にとっての武器として大いに信頼している」と話した