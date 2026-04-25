お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、18日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』(毎週土曜25:00〜27:00)に出演。爆笑問題の太田光が、若林の著書『青天(あおてん)』(文藝春秋)に寄せた推薦文について、率直な喜びを口にした。オードリーの若林正恭○太田のいじりフレーズには苦笑「いつまで言ってんの？」番組内で若林は、「すごくない? 太田さんが、自分がつくった本の。すごいよな」と感慨深げ。これを