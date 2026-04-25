退職を決めた直後は、解放感でいっぱいになる人も少なくありません。長く悩んだ末の決断なら、なおさら「やっと辞められる」と感じるものです。しかし、いざ最終日が近づくと、本当にこの選択でよかったのかと急に不安になることもあります。今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職前後の主人公のリアルな心境を描いたエピソードです。実際に退職すると、人はどのような心境になるのでしょうか？――。ぜひ、驚