髪色が変わるだけで人のイメージは全く変わるもの。特に、黒髪から一気に金髪などの明るい色になることで別人のように印象も激変する。今回は、髪色を金髪にしたことをInstagramにて報告した人気女優、モデル、タレント、アナウンサーを一挙紹介。ビフォー＆アフターでその変ぼうぶりを堪能してほしい！【写真】黒髪→金髪でビジュ激変！美女たちのビフォーアフターイッキ見!!■蒔田彩珠前クールで話題を集めたドラマ『リブ