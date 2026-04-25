何気ない日常の中で、ふとした行動に心を動かされることはありませんか。 近所に引っ越してきた一組のご夫婦。ある日、公園で見かけた妊婦さんの行動に、筆者は思わず足を止めました。 それは、自分のためではなく、まだ見ぬ誰かのために続けている小さな習慣。 そのやさしさに触れ、改めて気づかされたことがあったのです。 引っ越してきた妊婦さん 彼女の言葉を聞いたとき、思わずはっとしました。「自分の子ども